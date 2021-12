Bogart : émission Euro PP de 30 millions d'euros au maximum

(AOF) - Bogart a finalisé une émission obligataire Euro PP d'un montant nominal total maximum de 30 millions d'euros exerçables en plusieurs tranches. Une première tranche de 15 millions a été émise en date du 9 décembre 2021. Les obligations ont une maturité de 6 ans in fine. Elles sont émises avec un taux d'intérêt annuel de 3%, et venant à échéance le 9 décembre 2027. Le produit de cette émission va permettre au groupe de poursuivre son déploiement ambitieux à l'international et de rester à l'écoute d'opportunités de croissance externe.

