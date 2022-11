Bogart: croissance de 23% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 14:13

(CercleFinance.com) - Le groupe de parfums et cosmétiques de luxe Jacques Bogart affiche, au terme des neuf premiers mois de 2022, un chiffre d'affaires de 198,4 millions d'euros, en croissance de 22,7% (+5,7% à périmètre et changes constants).



'La division Bogart Fragrances et Cosmétiques a continué à afficher une bonne dynamique d'activité au troisième trimestre 2022 alors que la division Bogart Beauty Retail bénéficie de l'élargissement de son périmètre et d'un effet de change favorable', explique-t-il.



Bogart reste attentif au contexte inflationniste actuel qui pèse sur les coûts (hausse des matières premières et de l'énergie) mais confirme ses ambitions financières d'une hausse de son chiffre d'affaires annuel et de son EBITDA sur l'exercice 2022.