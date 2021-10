Bogart acquiert le numéro un de la parfumerie sélective en Slovaquie

Le leader mondial donne l’exemple. Pour LVMH il est nécessaire de changer d’état d’esprit. Il a décidé de passer en «digital first» pour ses défilés et sa commercialisation. Cela constitue un virage stratégique fort car, l’an passé, le groupe a réalisé seulement 8,5% de son chiffre d’affaires en ligne.

D’après le cabinet Bain, en 2020, les achats en ligne devraient faire un bond, pour représenter 23% du marché contre seulement 12% en 2019. Si, jusqu’à présent, ce sont essentiellement les inaugurations de boutiques dans le monde qui assuraient la croissance des grandes maisons, le e-commerce devient la priorité. Les points de vente vont devoir devenir plus efficaces, en misant sur les technologies et les data.

Bogart qui annonçait le 1er octobre le rachat des 38 magasins Nocibe en France, poursuit ainsi l'extension de son réseau de distribution en propre et s'ouvre à un 7ème pays après la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, Israël et les Emirats Arabes Unis.

Bogart apportera son savoir-faire de fabricant-retailer dans la parfumerie sélective et son expertise de gestion dans un environnement international.

(AOF) - Bogart a signé un contrat pour l'acquisition du numéro 1 de la parfumerie sélective en Slovaquie. La chaîne de parfumeries Fann est une société profitable créée en 1993 qui exploite 70 parfumeries ainsi qu'un site e-commerce, indique le parfumeur français. Les plus grandes marques de la beauté y sont distribuées, précise le groupe familial. Cette opération, qui reste soumise à l'accord de l'autorité de la concurrence, est financée par emprunt bancaire. L'impact sur l'endettement du groupe restera peu significatif.

