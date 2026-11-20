Bank of America (BofA) réitère sa recommandation à "acheter" et relève son objectif de cours à 1 396 pence sur Sage Group, au lendemain de la publication de solides résultats annuels par l'éditeur britannique de logiciels pour les PME.
"L'IA soutient l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires, tandis que les multiples de valorisation restent alignés sur ceux des comparables européens, malgré une forte visibilité sur l'activité", souligne l'établissement américain.
BofA juge les perspectives pour 2027 "encourageantes, avec une croissance attendue de 10%, supérieure aux prévisions du consensus", et relève d'un point de pourcentage sa propre prévision de taux de croissance annuel composé pour la période 2027-2029.
La banque abaisse toutefois sa prévision de BPA pour 2027 afin de tenir compte des coûts de restructuration, rappelant que Sage a annoncé un programme de restructuration de 100 MGBP, dont les économies générées permettront de financer de nouveaux investissements destinés à soutenir la croissance.
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