Bank of America (BofA) indique reprendre le suivi d'Accenture avec une recommandation "achat" et un objectif de cours de 288 USD, fondé sur un multiple de 18 fois le BPA estimé sur les 12 prochains mois.
"L'intelligence artificielle (IA) favorise une consolidation du marché autour d'un nombre plus restreint de partenaires de plus grande taille, et Accenture nous semble le mieux placé pour en bénéficier", met en avant l'établissement financier.
Selon BofA, l'exercice 2027 devrait constituer un point bas, avec un BPA inférieur de 1,4% au consensus, mais ses prévisions dépassent ensuite celles du marché pour les exercices 2028 et 2029, grâce à une accélération de la croissance à 5,9% et à une amélioration des marges.
Notant également que le multiple de valorisation d'Accenture est retombé à 17 fois les bénéfices, la banque souligne que son hypothèse de 18 fois ne représente qu'une prime modeste par rapport au multiple actuel et ne nécessite pas de retour aux niveaux de valorisation les plus élevés.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer