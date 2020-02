Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BofA nomme Morisseau à la tête de la banque d'investissement en France Reuters • 24/02/2020 à 16:09









par Pamela Barbaglia LONDRES, 24 février (Reuters) - Bank of America a nommé Jérôme Morisseau à la tête de sa banque d'investissement en France alors que le poids lourd américain cherche à renforcer sa tête de pont française, selon une note que Reuters a pu consulter. L'établissement financier américain a également nommé Stéphane Courbon comme responsable de la banque d'affaires et de la banque d'investissement pour la France. Fernando Vicario, actuellement responsable de la banque d'affaires pour la région EMEA, prend par ailleurs des responsabilités élargies en devenant responsable de la banque d'affaires et d'investissement en Europe et sera basé à Paris. (Version française Gwénaëlle Barzic)

