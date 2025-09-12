BofA nomme des co-présidents, tandis que le directeur général Moynihan déclare qu'il restera en poste jusqu'à la fin de la décennie

Bank of America BAC.N a nommé Dean Athanasia et Jim DeMare au poste de co-présidents, a annoncé vendredi la banque américaine, alors que le directeur général Brian Moynihan a réaffirmé son engagement à diriger la deuxième banque du pays jusqu'à la fin de la décennie.

"Dans leurs nouvelles fonctions de co-présidents, Dean et Jim travailleront avec moi pour mener des efforts stratégiques de grande envergure qui sont essentiels à notre performance à long terme", a déclaré Moynihan, qui dirige la banque depuis 2010, dans une lettre communiquée aux employés.

La directrice financière Alastair Borthwick a également été nommée vice-présidente exécutive.