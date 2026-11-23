Bank of America a maintenu ses prévisions de base pour le Brent à 80 dollars le baril en 2027, estimant que la géopolitique restera le principal facteur déterminant des cours du pétrole, les stocks mondiaux relativement faibles exposant une grande partie du monde à des risques de rupture d'approvisionnement.
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La banque prévoit que le Brent s'établira en moyenne à 80 dollars le baril en 2027 et à 70 dollars le baril en 2028, tandis qu'elle table sur un prix du brut WTI de 74 dollars et 66 dollars le baril respectivement
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" Les références physiques telles que le Dated Brent se sont négociées avec une forte prime par rapport aux contrats du mois en cours, ce qui indique clairement une pénurie aiguë sur le marché physique à court terme, provoquée par des attaques militaires directes contre les infrastructures énergétiques ", a déclaré la banque dans une note datée de dimanche.
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Bank of America a ajouté qu’elle s’attendait à ce que la demande mondiale augmente de 3 millions de barils par jour (mbpd) en glissement annuel, tant en 2027 qu’en 2028
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BofA prévoit que les prix du gaz naturel américain au Henry Hub s'établiront en moyenne à 3,35 $/mmBtu en 2027, tandis qu'elle table sur une moyenne de 55 €/mégawattheure pour les prix du gaz néerlandais au TTF, en baisse par rapport aux quelque 61 €/MWh de 2026
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Dans une autre note datée de dimanche, la BofA a indiqué qu’elle prévoyait des difficultés pour les cours de l’or jusqu’à la fin du cycle de hausse des taux de la Réserve fédérale et jusqu’à ce que le risque d’une nouvelle escalade de la guerre en Iran s’atténue, mais a ajouté que l’or devrait dépasser les 5 000 dollars l’once au-delà de cette période
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Par ailleurs, JPMorgan prévoit que le Brent se situera dans la fourchette haute des 70 dollars au cours du premier semestre 2027, avant de redescendre dans la fourchette haute des 60 dollars au second semestre, les prix devant encore baisser pour s'établir dans la fourchette moyenne des 60 dollars en 2028
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