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BofA intègre une hausse des taux de la Fed en janvier dans ses prévisions, estimant que le rythme trimestriel n'est plus suffisant
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 16:17

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BofA Global Research a déclaré vendredi qu’elle s’attendait désormais à ce que la Réserve fédérale procède à une nouvelle hausse de 25 points de base en janvier 2027, en plus de ses prévisions antérieures de hausses en décembre et en mars, après que l’indice des prix à la consommation (IPC) d’octobre , plus élevé que prévu, a renforcé les anticipations d’une hausse des coûts d’emprunt.

“Après l'IPC d'octobre, la Fed semble encore plus en retard sur la courbe de l'inflation”, ont déclaré les économistes de BofA, menés par Aditya Bhave, ajoutant que la banque centrale ne pouvait plus se permettre de relever ses taux à un rythme trimestriel.

Les données publiées en début de semaine ont marqué la troisième surprise à la hausse consécutive de l’inflation sur une base mensuelle, renforçant les anticipations d’une hausse des taux de la Fed en décembre. Selon l’outil CME FedWatch, les marchés tablent désormais sur une probabilité de 89,7 % d’une hausse de 25 points de base et de 10,3 % d’une hausse de 50 points de base.

L’inflation a augmenté sous l’effet de la hausse des prix du pétrole liée au conflit avec l’Iran, des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump, d’une demande des consommateurs qui résiste et d’investissements importants dans le domaine de l’intelligence artificielle.

La Fed a relevé son taux directeur à une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 % en septembre, marquant ainsi sa première hausse en trois ans.

Les déclarations bellicistes des responsables de la Fed en début de semaine ont également renforcé les anticipations d’un nouveau resserrement monétaire. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller , a évoqué une hausse de 25 points de base le mois prochain et une augmentation plus importante si les pressions sur les prix s’accélèrent.

“La Fed pourrait retarder ou renoncer à la dernière hausse si les données faisaient état d’un ralentissement ou si les conditions financières se resserraient de manière significative”, ont déclaré les stratèges de BofA.

Toutefois, une flambée de l’inflation salariale ou d’importants ajustements annuels des prix pourraient pousser le taux directeur au-delà de 5 %, ont-ils ajouté.

Goldman Sachs et la Deutsche Bank ont également révisé leurs prévisions concernant la Fed à la suite de la publication cette semaine des chiffres de l’IPC: Goldman Sachs prévoit désormais des hausses en décembre et en mars, tandis que la Deutsche Bank s’attend à des hausses lors de chacune des trois prochaines réunions de la Fed.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/11/2026 à 16:17:19.

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