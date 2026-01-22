BofA et Citigroup envisagent de nouvelles cartes de crédit à un taux de 10 %, selon Bloomberg News

Bank of America BAC.N et Citigroup

C.N envisagent des options pour offrir de nouvelles cartes de crédit avec un taux d'intérêt de 10% pour satisfaire les demandes du président Donald Trump, a rapporté Bloomberg News jeudi.

Les deux banques envisagent séparément les nouvelles cartes comme une solution potentielle à un plafonnement général des taux, a indiqué le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Citigroup et Bank of America n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Les actions de BofA étaient en hausse de près de 2 % dans les échanges de l'après-midi, tandis que Citi était en hausse de 2,4 %.

Donald Trump a déclaré mercredi qu'il demanderait au Congrès d'approuver un plafond de 10 % pour les taux d'intérêt sur les cartes de crédit pendant un an.

Les analystes ont déclaré qu'une telle mesure nécessiterait une législation, dont l'adoption par le Congrès est peu probable. Certains ont également noté que le secteur pourrait faire pression en faveur d'un compromis dans lequel les prêteurs lanceraient des cartes sans fioritures aux taux de 10 % avec moins d'avantages.

Les dirigeants ont prévenu qu'un plafonnement généralisé de toutes les cartes entraînerait un recul des prêts et freinerait la croissance économique, bien que certains experts affirment que les cartes de crédit sont très rentables et qu'il est possible d'abaisser les taux d'intérêt.

Les banques américaines avaient jusqu'à mardi pour mettre en œuvre un plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit, proposé pour la première fois par Donald Trump dans un message sur Truth Social, mais la Maison Blanche n'avait pas fourni de détails sur la manière dont un tel plafonnement serait appliqué.

Le directeur général de Bank of America, Brian Moynihan, a déclaré que la proposition restreindrait l'accès au crédit, tandis que la patronne de Citigroup, Jane Fraser, a affirmé qu'elle aurait un impact sur les dépenses et l'économie.