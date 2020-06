Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BofA engage $1 md dans la lutte contre les inégalités raciales et sociales Reuters • 02/06/2020 à 15:08









2 juin (Reuters) - Bank of America Corporation BAC.N a déclaré mardi qu'elle allait engager, sur les quatre prochaines années, un milliard de dollars en faveur de la lutte contre les inégalités économiques et raciales exacerbées par la pandémie de coronavirus. La banque américaine est le premier établissement de crédit à promettre un tel soutien financier depuis qu'ont éclaté les émeutes qui ont suivi la mort à Minneapolis de George Floyd, tué par un policier lors d'une violente interpellation. (C Nivedita; version française Juliette Portala)

Valeurs associées BANK OF AMERICA NYSE 0.00%