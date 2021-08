Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : vol inaugural pour le P-8A Poseidon norvégien information fournie par Cercle Finance • 10/08/2021 à 16:23









(CercleFinance.com) - Boeing fait savoir aujourd'hui que le premier des cinq P-8A Poseidon destinés à la Norvège avait effectué son vol inaugural le 9 août entre Renton et Seattle. ' Ce vol inaugural est une étape importante pour la Norvège, et l'équipe Boeing reste déterminée à livrer la flotte P-8 à l'Agence norvégienne du matériel de défense (NDMA) dans les délais ', a déclaré Christian Thomsen, responsable du programme P-8 Europe. 'Le P-8 aidera la Norvège à améliorer la guerre anti-sous-marine et antinavire mais aussi le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, ainsi que les missions de recherche et de sauvetage, en plus de favoriser une précieuse collaboration régionale et l'interopérabilité avec les pays de l'OTAN', explique en substance l'avionneur. Les cinq P-8A remplaceront à terme la flotte actuelle de la Norvège composée de six P-3 Orion et de trois DA-20 Jet Falcon.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +1.24%