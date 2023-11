Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: vise une forte croissance dans l'Asie du Sud-Est information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 10:23









(CercleFinance.com) - Boeing indique que la flotte d'avions commerciaux d'Asie du Sud-Est va presque quadrupler pour atteindre plus de 4 000 avions d'ici 2042, devenant ainsi l'un des leaders mondiaux en matière de trafic aérien et de croissance de flotte.



L'Asie du Sud-Est sera le marché des avions monocouloirs qui connaîtra la croissance la plus rapide au monde au cours des 20 prochaines années.



' À mesure que le marché de l'Asie du Sud-Est rouvrira, le trafic aérien augmentera considérablement ', a déclaré Dave Schulte, directeur général du marketing commercial de Boeing pour l'Asie-Pacifique. ' La connectivité élargie, le tourisme et les tarifs bas continueront de stimuler de nouveaux voyages dans un marché en pleine croissance '.





