Boeing: Virgin Australia commande six 737 MAX 8 de plus

(CercleFinance.com) - Virgin Australia a annoncé vendredi avoir commandé à Boeing six 737 MAX 8 supplémentaires, un contrat estimé à plus de 700 millions de dollars aux prix catalogue.



Alistair Hartley, le directeur de la stratégie de Virgin Australia, explique que cette commande intervient alors que la compagnie australienne cherche à accroître et renouveler sa flotte afin de faire face à la demande élevée qui caractérise actuellement le secteur aérien.



Le transporteur précise que la commande, dont la livraison est prévue dans le courant du second semestre 2024, va porter à un total de 14 le nombre d'appareils MAX-8 qu'il a commandés.



Le MAX-8, plus économe en kérosène, permet de réduire de 15% les émissions de dioxyde de carbone, tout en étant 40% moins bruyant que les 737 existants.





