Boeing veut renforcer le dialogue avec ses salariés pour améliorer la sécurité aéronautique

Boeing entend renforcer les échanges entre ses équipes de production et sa direction afin d'améliorer la détection et le signalement des problèmes de sécurité. Lors d'une conférence internationale organisée à Montréal, Don Ruhmann, directeur de la sécurité aéronautique du constructeur, a souligné l'importance de maintenir une présence étroite dans les ateliers, au-delà du suivi des indicateurs et des rapports internes. Cette priorité intervient alors que Boeing cherche à restaurer sa culture de sécurité tout en préparant une augmentation progressive de ses cadences industrielles, dans un contexte de demande mondiale soutenue pour les avions commerciaux.

Selon Don Ruhmann, les informations les plus sensibles concernant la sécurité émergent souvent directement auprès des salariés chargés de la fabrication des appareils. Leur remontée dépend notamment de la confiance accordée aux mécanismes internes de signalement et de la certitude de ne subir aucune conséquence négative. Cette approche s'inscrit dans les efforts engagés par Boeing après plusieurs crises ayant fragilisé sa réputation, notamment l'arrachement en vol d'un panneau d'obturation de porte sur un 737 MAX en 2024, survenu après deux accidents mortels impliquant ce modèle. Le constructeur travaille depuis avec la Federal Aviation Administration (FAA) pour renforcer ses procédures de contrôle et augmenter progressivement sa production dans le respect des exigences de sécurité.

Ces ambitions restent toutefois confrontées à des difficultés industrielles persistantes. Boeing peine à accélérer la fabrication de ses principaux appareils en raison de contraintes dans ses usines et chez ses fournisseurs. Lundi, sa division d'aviation commerciale a annoncé une réduction de 5% de ses effectifs afin de s'adapter à une montée en cadence plus lente que prévu. Cette situation contraste avec les perspectives de croissance du transport aérien mondial, dont le trafic devrait plus que doubler d'ici 2050 selon l'IATA. Pour Boeing, le renforcement du dialogue avec les équipes de production et la protection des salariés signalant des anomalies apparaissent ainsi essentiels pour concilier redressement industriel, qualité de fabrication et sécurité aéronautique.