Boeing : veut faire progresser l'inclusion et la diversité

(CercleFinance.com) - Boeing publie aujourd'hui son rapport 'Equity, diversity & inclusion', incluant pour la première fois des indicateurs de diversité avec les chiffres de représentation de plusieurs communautés d'employés. 'Nous avons fait des progrès dans certains domaines, mais nous ne sommes pas là où nous voulons être. C'est la raison pour laquelle le rapport définit les aspirations spécifiques que nous nous efforçons de réaliser et décrit les mesures que nous prenons pour progresser', explique David Calhoun, p.d.-g. De Boeing. Le groupe a notamment travaillé sur l'équité raciale, souhaitant identifier des approches innovantes en matière d'inclusion et d'équité raciale. Boeing rappelle avoir mis en place une approche 'tolérance zéro' à l'égard des comportements qui sont contraires à ses valeurs. Entre juin 2020 et le 21 avril 2021, la société a licencié 65 employés et pris d'autres mesures contre 53 employés pour avoir adopté un comportement raciste, discriminatoire ou haineux. 'Il n'y a pas de place pour la haine au sein de notre entreprise et nous continuerons d'attendre le meilleur de chacun dans ses interactions les uns avec les autres.'

