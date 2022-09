Boeing: veut améliorer la formation des pilotes de chasse information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 13:35

(CercleFinance.com) - Boeing et Red 6, développeur de réalité augmentée, vont collaborer pour une technologie en matière de combat aérien et de formation sur des avions tactiques avancés.



Cet accord prévoit l'intégration du système de réalité augmentée tactique avancée (ATARS) et de l'environnement de commandement et de données analytiques en réalité augmentée (ARCADE) de Red 6 dans les avions de nouvelle génération fabriqués par Boeing.



Les plateformes T-7 et F-15EX pourraient être parmi les premières à recevoir ATARS et ARCADE.



Grâce à ce système, les pilotes pourront voir et interagir avec des avions, des cibles et des menaces en réalité augmentée, au sol ou en l'air, tout en volant et en s'entraînant.



' Le système de réalité augmentée de Red 6 avec le T-7 et le F-15EX représente un autre saut transformationnel dans les capacités ', a déclaré Dan Gillian, vice-président et directeur général des services gouvernementaux américains pour Boeing Global Services.



' Les plates-formes de nouvelle génération de Boeing seront les premiers avions au monde capables d'entrer dans notre environnement d'entraînement en réalité augmentée ', a ajouté Daniel Robinson, fondateur et PDG de Red 6.