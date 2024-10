Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: vers une suppression de 10% des effectifs information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Dans un message adressé aux employés, le CEO de Boeing, Kelly Ortberg, a fait part de son intention de réduire d'environ 10% les effectifs du constructeur aéronautique, pour 's'aligner sur sa réalité financière et sur un ensemble de priorités plus ciblées'.



'Au-delà de la navigation dans notre environnement actuel, la restauration de notre entreprise nécessite des décisions difficiles et nous devrons apporter des changements structurels pour nous assurer que nous pouvons rester compétitifs', explique-t-il.



Ainsi, en ce qui concerne le programme 777X, Boeing ne prévoit désormais plus la première livraison qu'en 2026. Il a aussi l'intention de conclure la production des 767 Freighters en 2027, après la livraison des commandes restantes de ses clients.



Concernant BDS (Defense, Space & Security), il anticipe de nouvelles pertes substantielles ce trimestre, en raison de l'arrêt de travail sur les dérivés commerciaux, des défis continus du programme et de sa décision de mettre un terme à la production de 767 Freighters.





