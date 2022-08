Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: vers une reprise des livraisons de 787? information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 14:52









(CercleFinance.com) - Boeing est attendu en nette hausse à l'ouverture, alors que selon le Wall Street Journal, la FAA aurait approuvé le plan d'inspection et de modification du constructeur aéronautique pour reprendre les livraisons de ses appareils 787.



'Cela devrait permettre aux livraisons de 787 de reprendre en août, après avoir été interrompues depuis juin 2021', réagit Jefferies, ajoutant que Boeing pourrait livrer 12 appareils de ce type cette année, puis 84 en 2023.



Cette hypothèse amène le broker à mettre à jour ses prévisions pour le groupe, le 787 contribuant à ses estimations de free cash-flows pour 720 millions de dollars en 2022 et pour trois milliards en 2023, et à réitérer son conseil 'achat' sur le titre.





Valeurs associées BOEING CO NYSE +6.24%