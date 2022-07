Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: vers un flux de trésorerie positif cette année information fournie par Cercle Finance • 27/07/2022 à 14:03









(CercleFinance.com) - Boeing a dévoilé mercredi des résultats trimestriels en baisse, mais fait savoir qu'il prévoyait de générer un flux de trésorerie disponible (FCF) positif en 2022.



Le constructeur aéronautique américain a dégagé sur la période avril-juin un bénéfice net de 160 millions de dollars, contre 567 millions un an plus tôt.



En tenant compte des éléments exceptionnels, son BPA ressort toutefois en perte de 37 cents, pour un chiffre d'affaires de 16,7 milliards de dollars, en repli de 1%.



Ces résultats sont moins nettement bons que le consensus des analystes, qui attendaient une perte de 16 cents par action et un chiffre d'affaires de 17,5 milliards de dollars.



Boeing, qui a renoué avec un 'cash flow' opérationnel positif de 100 millions de dollars au cours du trimestre, a annoncé qu'il était bien parti pour atteindre un flux de trésorerie disponible positive cette année.



Le groupe a par ailleurs annoncé qu'il avait livré 121 avions de ligne au deuxième trimestre, contre 79 commandes sur le trimestre comparable de 2021.



Son carnet de commandes totalise désormais 4200 appareils, soit un montant cumulé de 297 milliards de dollars.



Suite à ces annonces, le titre était attendu en hausse de plus de 2% à l'ouverture de Wall Street.





