Boeing : vente de cinq appareils P-8A Poseidon à l'Allemagne

(CercleFinance.com) - Boeing fait savoir que le ministère allemand de la Défense a signé aujourd'hui une lettre d'acceptation portant sur l'acquisition de cinq Boeing P-8A Poseidon. Avec cette commande, l'Allemagne devient le huitième client à acquérir cet avion de surveillance maritime multi-mission, et rejoint ainisi les États-Unis, l'Australie, l'Inde, le Royaume-Uni, la Norvège, la Corée du sud et la Nouvelle-Zélande. En travaillant avec des fournisseurs locaux, Boeing fournira des solutions de support, de formation et de maintenance qui offriront à la marine allemande 'la plus haute disponibilité opérationnelle' pour sa flotte.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +1.55%