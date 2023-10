Boeing: va tester le carburant durable (SAF) avec la NASA information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 15:43

(CercleFinance.com) - Boeing s'associe à la NASA et à United Airlines pour des tests en vol pour mesurer dans quelle mesure le carburant d'aviation durable (SAF) affecte les traînées de condensation et les émissions non carbonées, en plus de réduire l'impact climatique du cycle de vie du carburant.



Le deuxième ecoDemonstrator Explorer de Boeing, un 737-10 destiné à United Airlines, volera avec 100 % de SAF et de carburéacteur conventionnel dans des réservoirs séparés et avec des carburants alternatifs pendant les tests.



Le laboratoire scientifique aéroporté DC-8 de la NASA volera derrière l'avion commercial et mesurera les émissions produites par chaque type de carburant et les particules.



Les satellites de la NASA captureront des images de la formation de traînées de condensation dans le cadre des tests.



Les recherches visent à comprendre comment les carburants avancés, les conceptions de chambres de combustion des moteurs et d'autres technologies peuvent réduire le réchauffement atmosphérique.



' Bien que leur impact total ne soit pas encore compris, certaines recherches suggèrent que certaines traînées de condensation peuvent emprisonner la chaleur dans l'atmosphère ' indique le groupe.