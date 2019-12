Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : va suspendre la production du 737 Max Cercle Finance • 17/12/2019 à 09:39









(CercleFinance.com) - L'avionneur américain Boeing a annoncé hier qu'il 'suspendrait' la production du moyen-courrier 737 Max, mis en cause après des accidents, à compter du mois de janvier. En effet, l'autorité américaine de l'aviation civile, la FAA, a prolongé l'examen préalable à la certification de l'appareil, qui devrait intervenir courant 2020. Le groupe précise qu'aucune suppression de postes n'est envisagée pour l'instant.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -4.30%