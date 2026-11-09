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(Ajout d'une note dans les paragraphes 1 et 2, et de précisions sur la production du 787 au paragraphe 4)

par Dan Catchpole

La division Avions commerciaux de Boeing BA.N prévoit de réduire ses effectifs de 5 % alors qu’elle continue de rencontrer des difficultés pour augmenter le rythme de production de ses avions de ligne, a déclaré lundi la directrice de la division, Stephanie Pope, à ses employés dans une note interne.

« Comme nous l’avons indiqué lors de la présentation de nos résultats du troisième trimestre, nous devons réajuster le rythme de montée en puissance de notre production afin de donner à nos usines et à nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement davantage de temps pour retrouver une situation stable. L’ajustement de nos calendriers de production et la réduction du nombre d’avions produits nous placent dans une situation de sureffectif », a déclaré Mme Pope dans cette note, consultée par Reuters.

Le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, avait déclaré le mois dernier aux analystes que la société n’atteindrait pas ses objectifs de production et de livraison de 737 cette année. Elle prévoit désormais d’atteindre un rythme de production de 47 737 par mois début 2027, alors qu’elle tablait auparavant sur cet objectif d’ici l’été 2026.

Boeing a également rencontré des difficultés pour augmenter la production de son célèbre gros-porteur 787, passant de 8 à 10 appareils par mois.

La division des avions commerciaux, basée à Seattle, comptait 50 494 employés en décembre 2025, selon le site web de l'entreprise.

L'action Boeing était en légère baisse à la mi-journée.