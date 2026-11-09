Boeing va supprimer 5 % de ses effectifs dans le secteur des avions commerciaux en raison de difficultés de production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Réduction des effectifs par départs naturels et licenciements

* Ces réductions sont rendues nécessaires par les difficultés persistantes rencontrées pour augmenter la production d’avions de ligne

* Les premières lettres de licenciement seront envoyées en décembre

(Ajout du calendrier des préavis de licenciement au paragraphe 4, des détails sur le redressement financier aux paragraphes 6 à 8, et du commentaire d'un salarié au paragraphe 10)

par Dan Catchpole

La division Avions commerciaux de Boeing BA.N prévoit de réduire ses effectifs de 5 % alors qu’elle peine à augmenter la production d’avions de ligne, a déclaré lundi la directrice de la division, Stephanie Pope, à ses employés dans une note interne.

“Comme nous l’avons indiqué lors de la publication de nos résultats du troisième trimestre, nous devons réajuster le rythme de montée en puissance de notre production afin de donner à nos usines et à nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement davantage de temps pour retrouver une situation stable. L’ajustement de nos calendriers de production et la réduction du nombre d’avions produits nous placent dans une situation de sureffectif”, a déclaré Mme Pope dans cette note, consultée par Reuters.

L'action Boeing a reculé de moins de 1 % dans l'après-midi.

Ces réductions se feront par le biais de départs naturels et de licenciements économiques, les préavis devant être envoyés au plus tôt en décembre, selon la note. Dans de nombreux États, Boeing est tenu de donner un préavis de 60 jours à ses salariés.

Le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, a déclaré aux analystes le mois dernier que la société n’atteindrait pas ses objectifs de production et de livraison de 737 cette année. Elle prévoit désormais d’atteindre un rythme de production de 47 737 par mois début 2027, alors qu’elle tablait auparavant sur cet objectif d’ici l’été 2026.

Il a également indiqué que l’entreprise ne s’attendait pas à atteindre 10 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible avant 2029, soit un an plus tard que ne l’avaient prévu les analystes. Cet objectif est considéré par les investisseurs comme une étape cruciale dans son redressement financier en cours, après des années de crises et de controverses qui ont laissé Boeing avec une réputation entachée, lourdement endettée et soumise à une surveillance réglementaire plus stricte.

Le célèbre avion à fuselage étroit 737 de Boeing est sa principale source de liquidités, ce qui rend une augmentation de la production indispensable au redressement de l’entreprise.

Boeing a également rencontré des difficultés pour faire passer la production de son célèbre gros-porteur 787 de 8 à 10 appareils par mois. Les programmes 767 et 777 de l’entreprise ont également été perturbés, comme l’a rapporté pour la première fois Reuters le mois dernier.

La division des avions commerciaux, basée à Seattle, comptait 50 494 employés en décembre 2025, selon le site web de l’entreprise.

Avant l’annonce de lundi, de nombreux salariés de Boeing craignaient que des licenciements ne soient bientôt annoncés, ont déclaré plusieurs d’entre eux à Reuters.