Boeing : va reprendre sa production dans la région de Seattle

Cercle Finance • 17/04/2020 à 12:33









(CercleFinance.com) - Boeing envisage de reprendre la production dans la région de Seattle après avoir fermé ses usines dans cette région à peine touchée par l'épidémie de coronavirus. Le groupe prévoit de reprendre la production d'avions selon une approche 'progressive' dans ses installations de Puget Sound la semaine prochaine, après avoir suspendu sa production le mois dernier. Cette décision assure que l'avionneur dispose d'une base d'approvisionnement fiable, comme l'équipement de protection individuelle qui est facilement disponible et présente toutes les mesures de sécurité pour reprendre le travail. Cela signifie qu'environ 27 000 employés reprendront la production des programmes 747, 767, 777 et 787, a déclaré Boeing.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +12.49%