Boeing va réduire de 5% les effectifs de sa division commerciale face aux retards de production

Boeing prévoit de supprimer 5% des postes de sa division d'aviation commerciale afin d'adapter ses effectifs au ralentissement de ses cadences de production. Cette décision, annoncée lundi aux salariés par Stephanie Pope, directrice générale de Boeing Commercial Airplanes, intervient après plusieurs révisions à la baisse des objectifs industriels du constructeur américain. La division employait 50 494 personnes fin 2025, ce qui représenterait environ 2 525 suppressions de postes sur cette base, même si le groupe n'a pas précisé le nombre exact d'emplois concernés.

Cette restructuration résulte directement des difficultés persistantes de Boeing à accélérer la fabrication de ses principaux appareils, notamment les 737 et 787 Dreamliner. Dans une note interne, Stephanie Pope a expliqué que le groupe devait ralentir sa montée en cadence afin de permettre à ses usines et à ses fournisseurs de stabiliser leurs opérations. La réduction des volumes de production prévus entraîne ainsi une situation de sureffectif dans certaines activités. Boeing cherche à ajuster ses ressources industrielles à un calendrier désormais moins ambitieux, tout en limitant les perturbations susceptibles de compromettre ses futurs objectifs.

Le constructeur avait déjà averti les investisseurs qu'il ne respecterait pas ses prévisions de production et de livraisons pour 2026. Son directeur général, Kelly Ortberg, a notamment repoussé au début de 2027 l'objectif de fabrication de 47 Boeing 737 par mois, initialement attendu dès l'été 2026. Le groupe rencontre également des difficultés pour porter la cadence du 787 Dreamliner de huit à dix appareils mensuels. Ces retards prolongent les tensions sur sa chaîne d'approvisionnement et compliquent son redressement industriel. L'action Boeing évoluait en légère baisse lundi à la mi-séance à Wall Street.