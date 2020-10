Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : va réaliser la production du 787 en Caroline du Sud Cercle Finance • 02/10/2020 à 10:45









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé vouloir réaliser la production du 787 dans son usine de North Charleston en Caroline du Sud à partir de la mi-2021. ' La décision intervient alors que la société prend des mesures stratégiques pour préserver la liquidité et repositionner certaines branches d'activité dans l'environnement mondial actuel afin d'améliorer l'efficacité et d'améliorer les performances à long terme ' indique le groupe. La production de Boeing 787 a déjà été ajusté pour s'adapter à l'environnement de marché difficile. ' Alors que nos clients traversent la pandémie mondiale sans précédent, pour assurer le succès à terme du programme 787, nous consolidons sa production en Caroline du Sud ', a déclaré Stan Deal, chef de la direction de Boeing Commercial.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +1.74%