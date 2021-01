Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : va payer 2,5Mds$ après un accord avec la justice US Cercle Finance • 08/01/2021 à 09:53









(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir conclu un accord avec le ministère américain de la Justice (DOJ), dans le cadre de l'enquête conduite par la Federal Aviation Administration (FAA) sur le Boeing 737 MAX. En vertu de cet accord, Boeing s'engage à payer une amende de 243,6 millions de dollars et à fournir 500 millions de dollars d'indemnisation supplémentaire aux familles des personnes disparues dans les accidents de Lion Air et d'Ethiopian Airlines. L'accord comprend également un engagement à fournir 1,77 milliard de dollars aux compagnies aériennes clientes de Boeing afin de les indemniser des pertes financières liées à l'immobilisation des 737 MAX. Il ressort de l'enquête que deux anciens employés de Boeing ont omis d'informer les experts de la FAA, chargés de former les pilotes, des changements apportés au MCAS, - un dispositif chargé d'éviter le décrochage de l'appareil en pilotage manuel. 'L'accord stipule que la FAA Aircraft Evaluation Group n'était pas pleinement informée de l'extension de la plage de fonctionnement du MCAS lors de ses déterminations de formation pour le MAX', indique Boeing.

