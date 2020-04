Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : va lancer un plan de départs volontaires Cercle Finance • 02/04/2020 à 15:00









(CercleFinance.com) - Boeing annonce ce jeudi prévoir de lancer un plan de départs volontaires, afin de répondre aux conditions de marché actuellement difficiles. Ce plan permettra aux employés qui souhaitent quitter l'entreprise de le faire avec une rémunération et des avantages sociaux, et à Boeing de diminuer sa main d'oeuvre dans certains secteurs. Alors que le groupe a indiqué qu'il continuera à recruter dans certains domaines pour répondre aux commandes des clients, il précise naviguer désormais dans des 'eaux inexplorées', selon les termes du CEO Dave Calhoun. 'Nous prenons des mesures (...) basées sur ce que nous savons aujourd'hui', a-t-il déclaré dans une lettre aux employés.

