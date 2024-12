Boeing: va investir 1 Md$ en 5 ans en Caroline du Sud information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 12:19









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que l'entreprise investira 1 milliard de dollars pour étendre ses opérations dans le comté de Charleston (Caroline du Sud), créant 500 emplois sur cinq ans.



Cet investissement soutiendra l'augmentation de la production du 787 Dreamliner, visant un rythme de 10 avions par mois d'ici 2026.



Les sites de North Charleston, à International Blvd. et Patriot Blvd., bénéficieront des améliorations, tandis que les installations d'Orangeburg ne seront pas concernées.



Les nouvelles opérations devraient débuter en 2027. Scott Stocker, vice-président du programme 787, souligne l'engagement envers l'équipe et la communauté.





