Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing va devoir emprunter davantage, ne pourra verser de dividendes avant "des années" Reuters • 27/04/2020 à 17:09









WASHINGTON, 27 avril (Reuters) - Boeing BA.N ne pourra faire l'économie d'un nouvel emprunt dans les six mois pour surmonter les conséquences de la pandémie de coronavirus, a annoncé lundi Dave Calhoun, le PDG du constructeur aéronautique. Le dirigeant, qui s'adressait lors de l'assemblée générale des actionnaires, a ajouté qu'il faudrait des années avant que Boeing puisse de nouveau verser des dividendes à ses actionnaires. Deux à trois ans seront nécessaires pour que les déplacements aériens reviennent à leurs niveaux de 2019, et plusieurs années supplémentaires pour un retour de la croissance à long terme du secteur, a-t-il indiqué. Il a déclaré par ailleurs que l'échec des négociations engagées avec le brésilien Embraer était une déception mais que les négociations avaient atteint un stade où elles "ne servaient plus à rien". (David Shepardson version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées BOEING CO NYSE -0.63%