Boeing : va assurer la maintenance des 'Chinook' aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 15:35









(CercleFinance.com) - Boeing annonce aujourd'hui avoir obtenu une nouvelle habilitation lui permettant d'assurer les opérations de maintenance de la flotte de CH-47D Chinook de la Royal Netherlands Air Force (RNLAF), une autorisation dont il dispose également pour un autre hélicoptère de l'armée hollandaise, le AH-64D Apache. ' Nous avons prouvé que nous avons la capacité de mettre en place des opérations de maintien en puissance avec nos clients à travers le monde ', a commenté Indra Duivenvoorde, directrice Europe et Israël pour Boeing International Government & Defence. Huit employés de Boeing stationnés sur la base aérienne de Woensdrecht (Pays-Bas) réaliseront les opérations de maintenance, en coordination avec le RNLAF.

