Boeing : utilise la désinfection thermique pour la Covid

(CercleFinance.com) - Boeing annonce utiliser la désinfection thermique avec l'Université de l'Arizona dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Les chercheurs ont confirmé que l'application de chaleur sur les surfaces, en particulier sur les équipements de poste de pilotage difficiles à nettoyer, élimine efficacement le SRAS-CoV-2. Les résultats indiquent que le virus peut être détruit à plus de 99,99% après trois heures d'exposition à des températures de 50 degrés Celsius et tuera toujours efficacement plus de 99,9% du virus à des températures de 40 degrés Celsius Les tests réalisés par la compagnie visent à améliorer la sécurité et le bien-être des passagers et des équipages tout au long de la pandémie de COVID-19.

