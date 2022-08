Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: UPS commande huit nouveaux 767 Freighters information fournie par Cercle Finance • 29/08/2022 à 15:12









(CercleFinance.com) - Boeing annonce une commande de la part d'UPS pour huit autres 767 Freighters, ce portera la flotte de 767 Freighter du groupe de transport de colis express à 108 avions, en lui permettant 'de moderniser davantage et de développer durablement sa flotte'.



UPS commencera à prendre livraison de ces nouveaux avions en 2025, avec un Boeing 767-300 Converted Freighter (BCF) supplémentaire entrant en service fin 2023. Cet achat s'ajoute à une commande de 19 767 Freighters passée en décembre 2021.



UPS était le client de lancement du 767 Freighter en 1995 et a acheté un total de 108 exemplaires du modèle. Plus généralement, le transporteur exploite actuellement 238 cargos Boeing, dont les 747, 757, 767 et MD-11.





