Boeing: UPS commande 19 avions-cargos 767 Freighters

(CercleFinance.com) - Boeing fait savoir qu'UPS a passé commande de 19 avions de transport 767 Freighters, une commande qui s'inscrit dans un contexte de forte croissance du secteur du fret aérien.



Nando Cesarone, président des opérations américaines d'UPS, a indiqué que la livraison de ces appareils s'étirerait entre 2023 et 2025, conformément aux prévisions de dépenses d'investissement présentées lors de la journée des investisseurs.



Boeing précise que son 767 Freighter, conçu sur la base de la version passagers de l'appareil (767-300 ER) est capable de transporter jusqu'à 52,4 tonnes de fret commercial.



Dans ses récentes perspectives de marché, Boeing avait indiqué prévoir une hausse annuelle de 4% de la demande de fret aérien (exprimée en tonne par kilomètre) au cours des deux prochaines décennies. La flotte mondiale d'avions-cargos devrait ainsi croître de 70 % d'ici 2040, prévoit l'avionneur.





