Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Boeing : UPS a commandé 19 767 Freighter information fournie par AOF • 21/12/2021 à 14:49



(AOF) - UPS a commandé 19 Boeing 767 Freighter. Boeing a reçu cette année 80 commandes fermes pour cet avion-cargo à large fuselage et plus de 80 commandes pour des Boeing Converted Freighters, la demande de fret aérien ayant grimpé en flèche pendant la pandémie et l'essor du commerce électronique.