Boeing : United Airlines commande 200 appareils 737 MAX

(CercleFinance.com) - Boeing annonce que United Airlines a passé commande de 200 appareils 737 MAX supplémentaires, dont 150 modèles 737-10 (le plus grand de la famille) et 50 modèles 737-8. L'accord prévoit également l'achat d'ensembles de données de simulateur de formation Boeing 737 MAX pour soutenir les programmes de formation des pilotes de United Airlines. Cet achat permet à la compagnie de se préparer à la résurgence du transport aérien et porte à 380 (dont 30 ont été livrés) le carnet de commande de United chez Boeing pour la famille des appareils monocouloir. 'L'équipe de Boeing est ravie de construire des centaines de ces nouveaux jets pour United et de mettre en oeuvre un accord historique qui solidifie notre avenir commun lors des prochaines décennies ', a déclaré Stan Deal, p.d.-g. de Boeing Commercial Airplanes.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -3.31%