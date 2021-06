Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : une pilote chevronnée rejoint le conseil Cercle Finance • 30/06/2021 à 15:50









(CercleFinance.com) - Le constructeur aéronautique Boeing annonce que son conseil d'administration a cooptée le lieutenant-général Stayce D Harris comme nouvelle membre du conseil. Elle siégera aux comités de sécurité aérospatiale et d'audit. Pilote de Boeing 747 expérimentée, avec plus de 10.000 heures de vol, Stayce Harris a travaillé chez United Airlines pendant près de 30 ans avant de prendre sa retraite de la compagnie aérienne en 2020. Par ailleurs lieutenant-général de réserve de l'armée de l'air américaine à la retraite, elle a notamment été inspectrice générale de l'armée de l'air et première femme afro-américaine à commander un escadron de vol opérationnel.

