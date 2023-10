Boeing: un nouveau centre d'ingénierie au Brésil information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 11:29

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé l'ouverture de son centre d'ingénierie et de technologie au Brésil. Il s'agit de l'un des 15 sites d'ingénierie de Boeing dans le monde qui développent des technologies de pointe pour stimuler l'innovation aérospatiale.



Basé à São José dos Campos, le centre d'ingénierie est une extension des investissements stratégiques de Boeing au Brésil, où il emploie environ 500 ingénieurs pour soutenir les programmes actuels et futurs.



' Le partenariat de longue date entre Boeing et le Brésil remonte à plus de 90 ans, et pendant cette période, nous avons collaboré avec l'industrie et la communauté aérospatiale brésilienne pour exploiter les incroyables capacités techniques et les compétences en résolution de problèmes des ingénieurs brésiliens ', a déclaré Lynne Hopper, vice-présidente du projet. président de Boeing Engineering, Strategy and Operations.