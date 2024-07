Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: un étage de fusée fourni pour Artemis II information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 13:28









(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir fourni à la NASA le deuxième étage central de la fusée Space Launch System (SLS), conçue pour la mission Artemis II qui doit mettre en orbite lunaire les premiers humains depuis la fin du programme Apollo, il y a 50 ans.



Cet étage central, mesurant plus de 200 pieds de haut et propulsé par quatre moteurs RS-25, aux côtés de deux fusées d'appoint à combustible solide, fournira les 8,8 millions de livres de poussée nécessaires pour propulser Artemis II et les futures missions dans l'espace.



L'étage de fusée construit par Boeing sera chargé sur la barge Pegasus, puis intégré aux autres composants d'Artemis II au sein d'un bâtiment d'assemblage, étape cruciale dans la préparation du lancement de la mission prévu en 2025.





