Boeing : un début d’année décevant

(AOF) - En préouverture de Wall Street, Boeing abandonne plus de 4 %, dans le sillage de résultats décevants au premier trimestre 2022. Ainsi, le géant américain de l’aéronautique a accusé une perte nette de 1,24 milliard de dollars sur la période, contre une perte nette de 561 millions un an plus tôt. En données ajustées, la perte par action se monte à -2,75 dollars, contre un consensus FactSet de -25 cents. Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 13,99 milliards de dollars au premier trimestre 2022, en baisse de 8 % sur un an. Le consensus FactSet visait 16,02 milliards.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une réduction future du nombre de déplacements

Selon une étude du cabinet Roland Berger, le nombre des déplacements personnels comme professionnels en avion pourraient reculer de 20% une fois les crises passées. Cette tendance négative résulte des préoccupations environnementales. L es passagers devraient davantage opter pour des compagnies aériennes respectueuses de l’environnement . Cette démarche est dans le prolongement du mouvement « flygskam » , « la honte de prendre l’avion », né en Scandinavie peu de temps avant le début de la pandémie. Le développement de la mobilité virtuelle favorisera également le recul des déplacements, qui sera plus important pour les déplacements professionnels (environ 21% à 24%) que pour les voyages personnels (14% à 20%). D’après l’étude, le long-courrier ne retrouvera ses niveaux de 2019 qu’en 2026.

Phase de consolidation dans l’aéronautique

La taille des acteurs français est très limitée comparée à celle de leurs concurrents américains. D'où la nécessité de regrouper ces intervenants, permettant ainsi de faire progresser le budget alloué à la recherche et au développement et de faire le poids dans des appels d'offres internationaux. Le fonds d'investissement Aéro Partenaires a été lancé en 2020 pour accompagner ce mouvement. Il a été créé par la société d'investissement Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, avec l'Etat français, Airbus, Safran, Dassault Aviation et Thales. Ce fonds a réalisé plusieurs opérations sur 2021.