Boeing : un contrat de modification avec l'US Navy démarre Cercle Finance • 19/03/2021 à 15:41









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé vendredi avoir démarré un programme de modification de cinq ans portant sur l'amélioration de 160 avions de guerre EA-18G Growler appartenant à l'US Navy. Le groupe aéronautique précise que les modifications seront surtout axées sur la mise à jour des systèmes d'architecture et de mission des appareils afin de leur permettre d'accroître leurs capacités. Boeing rappelle que les appareils Growlers jouent un rôle important dans le brouillage des signaux radar et de communications face à une menace, en désactivant la capacité de détection de l'ennemi.

