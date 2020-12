Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : un analyste passe l'achat, le titre s'envole Cercle Finance • 07/12/2020 à 17:09









(CercleFinance.com) - UBS a relevé son conseil sur les actions Boeing et doublé son objectif de cours sur 12 mois contribuant ainsi à porter les actions à leur plus haut niveau depuis mars dernier. Les actions de Boeing sont en hausse de 4% à la bourse de New York. L'action a augmenté de près de 50% au cours du mois dernier. UBS a relevé son conseil à 'acheter' contre 'neutre' et a augmenté son objectif de cours de 150 dollars à 300 dollars, en justifiant son optimisme par la reprise des avions à fuselage étroit et la réduction des coûts de la société. 'L'efficacité du vaccin à 95% est l'événement catalyseur pour le redémarrage des compagnies aériennes et lorsque le trafic aérien fonctionne, Boeing en profite', a indiqué UBS.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +4.42%