Boeing: Turkish Airlines commande quatre 777 Freighters

Boeing fait savoir que Turkish Airlines annonce une commande de quatre 777 Freighters (soit des appareils cargo) afin de renforcer sa position sur le marché mondial du fret aérien. Avec cette commande, Turkish Airlines exploitera 12appareils 777 Freighters.



'Ce nouvel investissement dans l'expansion de notre flotte de fret souligne notre engagement à répondre à la demande mondiale croissante de services de fret aérien', a déclaré Ali Türk, directeur du fret de Turkish Airlines.

Boeing assure que son 777 Freighter est 'le cargo bimoteur le plus performant au monde' avec une capacité de charge utile maximale de 102 tonnes métriques (112 tonnes) et une autonomie de 9200 kilomètres (4970 milles marins).





