Boeing : trois 777 Freighters livrés à Qatar Airways Cargo

(CercleFinance.com) - Boeing a indiqué vendredi soir que Qatar Airways Cargo a pris livraison de trois Boeing 777 Freighters, marquant la livraison du 200e 777 Freighter. La compagnie qatarie exploite désormais 24 appareils de ce modèle ainsi que deux 747-8 Freighters. 'La triple livraison intervient alors que le fret aérien joue un rôle central dans la pandémie de Covid-19 -y compris le transport de vaccins nouvellement approuvés- et devrait augmenter de plus de 4% au cours des deux prochaines décennies', souligne Boeing. Le 777 Freighter est désormais l'avion-cargo le plus vendu du constructeur aéronautique. Des clients du monde entier ont commandé 242 appareils 777 Freighters depuis le début du programme en 2005, dont un record de 45 en 2018.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -1.19%