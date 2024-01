Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: travaille sur un prototype développé avec la NASA information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 14:50









(CercleFinance.com) - Boeing a commencé une modification extensive du prochain appareil démonstrateur de vol, le X-66 Sustainable Flight Demonstrator (SFD).



Pour rappel, le X-66 est le premier projet d'avion expérimental développé avec la NASA. Il vise à aider les États-Unis à atteindre leur objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre dans l'aviation.



Dans ce contexte, les ailes originales du jet MD-90 seront bientôt retirées pour tester la conception Transonic Truss-Braced Wing (TTBW) avec de nouvelles ailes ultra-minces et renforcées.



'La plus grande envergure et l'efficacité aérodynamique de la TTBW pourraient accélérer considérablement les opportunités de réduction de la consommation de carburant et des émissions', estime l'avionneur.



Les essais au sol et en vol devraient commencer en 2028.





Valeurs associées BOEING CO NYSE -9.75%