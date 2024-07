Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: travaille sur des projets durables avec Clear Sky information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - Boeing annonce s'associer à Clear Sky afin de développer des solutions durables pour l'aviation.



Le premier projet conjoint consiste à tester et promouvoir la technologie de Firefly Green Fuels, qui transforme les déchets d'eaux usées en carburant d'aviation durable (SAF) au Royaume-Uni.



Ce procédé réduit les émissions de CO₂ de plus de 90% par rapport au carburant traditionnel.



Boeing et Clear Sky espèrent commercialiser cette production au Royaume-Uni d'ici 2029 et la reproduire mondialement.



Les deux sociétés évoquent aussi un partenariat d'investissement international pour des solutions durables dans l'aviation et d'autres industries.





