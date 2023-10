Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: test réussi dans les tirs longue portée de précision information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 15:39









(CercleFinance.com) - Boeing fait savoir qu'une de ses équipes, en partenariat avec le norvégien Nammo, a établi un nouveau record de distance de tir indirect d'un projectile d'artillerie équipé d'u statoréacteur.



Au cours de cet essai, les partenaires ont donc tiré un projectile à fusée active - une Ramjet 155 - à partir d'un canon d'artillerie à portée étendue (ERCA) de calibre 58 au sein du champ de tir de Yuma Proving Ground, en Arizona.



Ce projet s'inscrit dans le cadre du développement des tirs de précision à longue portée, l'un des principaux chantiers de modernisation de l'armée.



'L'équipe travaille à la fourniture d'une arme de frappe de précision supérieure et abordable, capable de neutraliser des cibles critiques sur de longues distances', résume Gil Griffin, directeur exécutif de Boeing Phantom Works.



De son côté, le directeur de Nammo estime que les principaux obstacles au développement ont désormais été surmontés et que la production sera viable dans un délai 'relativement court. '



'La technologie du statoréacteur annonce une révolution dans l'artillerie en étendant considérablement la portée et en offrant des avantages stratégiques à nos utilisateurs', a-t-il ajouté.





Valeurs associées BOEING CO NYSE +0.03%