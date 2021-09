Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : table sur l'essor du trafic aérien chinois information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 10:15









(CercleFinance.com) - Selon les perspectives commerciales de Boeing, les compagnies aériennes chinoises auront besoin de 8 700 nouveaux avions d'ici 2040 - soit un marché de 1,47 milliard de dollars - afin de répondre à la demande croissante de voyages aériens commerciaux. En effet, la population chinoise à revenu intermédiaire devrait doubler d'ici 2040, indique l'avionneur. Selon Boeing, le marché intérieur des passagers en Chine dépassera ainsi le trafic intra-européen d'ici 2030 avant de dépasser le trafic aérien en Amérique du Nord dix ans plus tard. Par ailleurs, l'industrie de l'aviation civile chinoise nécessitera plus de 400 000 nouveaux membres du personnel de l'aviation d'ici 2040, y compris pilotes, techniciens et personnel de cabine. Ainsi, ' il existe des opportunités prometteuses pour étendre considérablement les routes internationales long-courriers et la capacité de fret aérien ', constate Richard Wynne, directeur général chez Boeing Commercial Airplanes, en charge du marketing sur le marché chinois.

